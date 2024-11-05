Найближчим часом НАТО може обговорити питання перехоплення ракет над Україною, – Сікорський

Питання допомоги у перехопленні російських ракет над Україною вже тривалий час висить у повітрі. Його можуть знову порушити на найближчій міністерській зустрічі НАТО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МЗС Польщі Радослава Сікорського в етері телеканалу TVN24. Зокрема, міністр прокоментував запит Володимира Зеленського про можливість збивання російських ракет, що наближаються до Польщі.

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Чи буде НАТО збивати російські ракети

За словами Сікорського, обговорення можливості знищення російських ракет за межами української території варто розглядати, як самооборону.

Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде піднято,

– заявив Сікорський.

Міністр також прокоментував відносини з Україною, зокрема, звернення президента Володимира Зеленського про можливість знищення російських ракет, які наближаються до Польщі, ще до того, як вони перетнуть кордон. Він зазначив, що в цій ситуації постає питання, де починається і закінчується право на самооборону.

"Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією? В цьому випадку немає сумнівів, але тоді можуть виникнути ризики, як сталося в Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди, поранили чи навіть вбили людей", – зазначив він.

Сікорський зазначив, що з приводу українського прохання можуть бути різні погляди, і це питання потребує обговорення та узгодження серед союзників. На його думку, під час міністерської зустрічі НАТО, яка відбудеться наступного тижня, це питання може бути включене до порядку денного.