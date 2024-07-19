Шольц відкинув можливість збиття ракет і дронів над Україною

Останнім часом активно обговорюється можливість збиття російських ракет та дронів Польщею. Однак у Німеччині відкинули це.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик українського президента Володимира Зеленського збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. Раніше наш президент звертався із цим до союзників.

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"Про такі кроки не може бути й мови"

Німецький канцлер також заявив, що він не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території Росії.

Він відповів на питання про заклики Зеленського щодо збиття ракет польським ППО.

Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього,

– зазначив канцлер.

Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.

Раніше щодо питання застосування польського ППО проти російських ракет, які летять в бік Польщі, висловлювались різні посадовці. Вони переконані, що це повинно бути колективне рішення союзників, а не індивідуальне рішення Польщі.