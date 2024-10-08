Сенс ракети втрачено: що означає збиття "Кинджала" над Києвом, якщо летів на Старокостянтинів

Російську ракету "Кинджал", яку називають гіперзвуковою, вочевидь можна збивати й на маршовій ділянці попри усі заявлені росіянами характеристики у дусі "аналогов нєт".

Ситуацію із сьогоднішнім обстрілом проаналізував портал Defense Express.

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"Кинджали" летіли на Старокостянтинів

Тож, як відомо, 7 жовтня, Росія здійснила спробу атакувати Україну трьома високошвидкісними ракетами Х-47М2 "Кинджал", запущеними з літака МіГ-31К. Пуски були здійснені з аеродрому Саваслейка у Тамбовській області.

Повітряні сили прозвітували, що 2 з цих ракет збили над Київщиною, тоді як одна ракета влучила у район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. При цьому, всі три ракети, ймовірно, були націлені на авіабазу.

Аналітики зазначили, що росіяни запускають "Кинджали" так, що вони пролітають над столицею України. У результаті кияни чують звукову хвилю від ракет, а іноді, як сьогодні, і роботу протиповітряної оборони.

Якщо побудувати можливі варіанти прямолінійної траєкторії польоту "Кинджала" з меж Тамбовської області до Старокостянтинова, то всі вони будуть у секторі, що так чи інакше проходить через Київ або його околиці,

— ідеться у статті.

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Наголошують, що це означає те, що ворожі ракети можуть пролітати в межах зони дії систем протиповітряної оборони, які захищають столицю і мають протиракетні можливості.

"Мова йде не про збиття гіперзвукового Х-47М2 "Кинджал", коли він атакує ціль, а про його успішне перехоплення на маршовій ділянці польоту. А різниця між цими двома варіантами величезна", – зазначили фахівці.

Водночас у Defense Express пояснили, що коли "Кинджал" уже падає на ціль, його швидкість уже далеко не гіперзвукова. Водночас на маршовій ділянці вона якраз і має перевищувати 5 Махів, чи все одно бути більш ніж значною.

Росіяни ж стверджують, що "Кинджал" має можливість "маневрувати на всій траєкторії польоту". Це, кажуть аналітики, необхідно для обходу потенційних районів протиракетної оборони.

У реальності швидкість "Кинджала" навіть на маршовій ділянці не є проблемою для виключно умовного Patriot. А попри нібито можливість маневрування ворог уперто прокладає їх маршрут у районі Києва,

– ідеться у статті.

Ба більше, це не перший випадок, коли Х-47М2 "Кинджал" збивають „"на прольоті" у районі столиці, але точно один з перших, коли подробиці перехоплення оголошені офіційно.

Тож, якщо дійсно збиття Х-47М2 "Кинджал" можливе Patriot на маршовій ділянці, це нівелює весь сенс розробки цієї ракети.