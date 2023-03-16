Збиття безпілотника США: росіяни раділи так, наче виграли війну проти НАТО

Росія здійснила чергову провокацію інцидентом із США у Чорному морі. Втім, водночас країна дуже боїться агресії американського керівництва у свій бік.

Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст. За його словами, росіяни вміють радіти своїм псевдо перемогам.

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Росіяни радіють "перемозі"

Ігор Яковенко зазначив, що збиття американського безпілотника спричинило справжній тріумф у Росії.

"Розумієте, про ці два російських винищувачі – це все облизувалося, описувалося, як вони підлетіли, навколо дрону облетіли, облили його гасом, відірвали йому хвоста і втопили", – зауважив він.

На його думку, така "перемога" Росії стала справжнім святом для російського інформаційного простору, а особливо для пропагандистів.

Було таке враження, що війна виграна, Росія перемогла НАТО,

– підкреслив він.

Яковенко пояснив, що росіяни практично стверджують про переважання над США.

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Росіяни не такі вже й сміливі

Ігор Яковенко додав, що водночас Росія замовчує все те, що не свідчить про її міць та незнищенність.

За його словами, ніхто не згадав, що величезний американський бомбардувальник пролетів практично поруч з Санкт-Петербургом, озброєний ракетами. Він міг би знищити практично все місто.

І ні один героїчний російський винищувач не піднявся у повітря, не зробив спроби облетіти навколо цього бомбардувальника, полити його гасом чи ще чим-небудь,

– наголосив він.

На його думку, росіяни сиділи спокійно, як миші, і навіть не намагалися щось зробити, Мабуть, переляк.

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