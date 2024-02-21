В чому секрет масового збиття Су-34 та Су-35: фронтовий огляд від Світана

Все частіше в зведеннях Генштабу серед неймовірно високих втрат ворога в техніці та живій силі.з'являється ще й авіаційна компонента. Зараз Повітряні сили України виходять на рекорди по збиттю російських літаків типу Су.

Як змінився підхід ЗСУ і в чому секрет такої ефективної роботи проти авіації в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт.

Зверніть увагу Є дещо важливіше, ніж самі літаки: яку болючу втрату відчують росіяни після збиття "сушок"

Літакопад по-російськи

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 21 лютого було збито черговий російський бомбардувальник Су-34. За 7 днів це сьоме судно, яке відмінусували.

Світан пояснив, що зазвичай бомбардувальники Су-34 та Су-35 працюють в парі. Су-34 може брати за один раз 6 КАБів – це 3 тонни ваги. Так літак стає важким, здатним до невеликої кількості маневрів. Тому, піднімаючись на 10 тисяч метрів над землею, його прикриває від ракетних комплексів Су-35.

Такі бойові вильоти росіян здійснюються відповідно до планів. І цим користуються наші Збройні сили — якщо фіксується виліт обох Су, отже один з них несе КАБи і йому потрібно підійти до лінії розмежування, як мінімум, на 70 кілометрів.

На такій відстані бомбардувальник можна перехопити з допомогою установок Patriot, SAMP/T. Також полковник запасу вважає, що в Україні вже з’явилися ракети до С-300 з дальністю до 150 кілометрів.

Отже їх бачать здалеку, дають команду на вмикання наших "блукаючих" установок і далі випускаються ракети, які шукають цілі зі швидкістю 3 – 4 махи. На це йде кілька десятків секунд, іноді до 2 хвилин,

– додав аналітик.

В такій ситуації Су-35 може маневрувати і втекти від ракети, а Су-34 важкий і такий маневр виконати не в змозі. Він або має скинути бомби на голови росіян, або просто потрапляє під удар.

В росіян проблеми

На Волноваському напрямку в районі населеного пункту Трудівське окупанти зняли відео з цілими полями, всіяними трупами російських окупантів. Туди нещодавно приїжджав один з російських командирів, для цього святково вишикували росіян, саме в цей час прямий приліт Himars знищив рекордну кількість противників. Мовиться, імовірно, про 65 осіб.

Водночас Сєргєй Шойгу цинічно відзвітував про зачищення села Кринки, що на лівому березі Херсонщини. В Генштабі цю інформацію не підтвердили, в Кринках продовжується виконання бойових завдань.

Зараз у них передвиборчі дні, тому будь-яку позитивну інформацію витягуватимуть буквально з пальця,

– пояснив полковник в запасі.

Бої біля Мар'їнки

ЗСУ розповідають, що по лінії бойового зіткнення наразі непроста ситуація складається в районі Мар'їнки. Дії ворога вказують, що наступною його ціллю буде вихід на Курахове для оточення Вугледара з півночі.

Ще півроку тому росіяни почали активно бити по Мар'їнці КАБами. Тоді ЗСУ відбудували серйозний укріпрайон в районі Георгіївки і утримують наразі там ворога. Після цього окупанти ухвалили рішення спробувати прориватися південніше, біля села Побєда.

Там до Курахового дуже далеко. Серйозний укріпрайон біля Мар'їнки і Курахівське водосховище пройти противнику буде дуже важко,

– переконаний Світан.