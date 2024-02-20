Ця зброя могла знищити російські літаки: які установки удосконалили ЗСУ

Росіяни почали активніше втрачати авіацію. Так за 3 дні ЗСУ збили 6 ворожих літаків. Та це означає, що в України з'явилося достатньо засобів зенітно-ракетного протиборства високої якості.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що найякісніші – ЗРК Patriot та SAMP/T. Він додав, що дуже хороші також IRIS-T, але непогано себе показали й MIM-23 Hawk.

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"Але є ще один нюанс. Проскакувала новина, що зуміли інтегрувати в пускові установки "Бук" прекрасні американські ракети AIM-9 Sidewinder і AIM-7 Sparrow", – припустив військовий експерт.

Імовірно, мовиться про українсько-американський проєкт FrankenSAM. Його мета – посилити українську ППО завдяки вдосконаленню радянських ЗРК та поєднанню компонентів західного зразка. У межах програми створили щонайменше 3 "гібриди". Серед них – ЗРК "Бук" з американськими ракетами AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow.

Радянська пускова установка "Бук" доволі рухома. А в кінці 50-х років минулого століття таких американських ракет виготовили понад 200 тисяч. Черник зазначив, що нині є достатня кількість такої зброї для того, аби її можна було перетворити у "щоденний розхідний матеріал".

Мені видається, що саме там відповідь. Хоча, це аналітичний здогад, а не констатація факту,

– додав Петро Черник.

Росія активно втрачає авіацію