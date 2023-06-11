Поблизу Києва автомобіль на смерть збив військовослужбовця, – ЗМІ

11 червня 2023, 18:03
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Джерело:

"Трибуна – Бровари"

Між Броварами та столицею, ймовірно, сталася жахлива ДТП, у результаті якої загинув військовослужбовець Збройних Сил. ЗМІ пишуть що наїхала на вояка водійка автомобіля Skoda.

У неділю, 11 червня, близько 14:00 стався смертельний наїзд на бійця української армії на трасі Київ – Чернігів. Принаймні про це пишуть місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

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Збиття військовослужбовця

Аварія сталася за участі автомобіля Skoda Octavia A5, за кермом якого  була жінка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції для з'ясувань усіх обставин події.

Удар був такої сили, що капот стиснуло до лобового скла. Пішохід, на жаль, загинув на місці… Розбита вщент голова та відірвана нога,
– написали ЗМІ з посиланням на очевидців.

Зверніть увагу! Близько 17:00 журналісти 24 Каналу намагалися зв'язатися з правоохоронцями щодо цієї ДТП. В Броварському районному управлінні поліції нам сказали, що варто звернутись щодо цього до Деснянського районного управління. Водночас канцелярія цього відділку на дзвінки не відповідає.

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Аварії: останнє

  • У центрі Мілана в Італії сталась ДТП за участю півзахисника місцевого гранда Серії А Тьємуе Бакайоко. Орендований у Челсі футболіст на автомобілі Lamborghini Urus зіткнувся з Volvo. Обидві автівки несерйозно постраждали – обійшлось без госпіталізації водіїв.
  • Також у центрі Києва у вівторок, 6 червня, одразу три автомобілі потрапили в аварію. Власне, сталася вона через білий легковий автомобіль, водій якого, очевидно, не впорався з керуванням на вулиці, де було багато машин.
  • До цього згадаємо, що наприкінці травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир наїхав на нацгвардійця, внаслідок чого той загинув. Зараз триває суд над Тандиром – йому загрожує позбавлення волі.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак