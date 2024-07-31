Відео збиття "Шахеда" на східному напрямку під час ранкової атаки
31 липня 2024, 12:12Читать новость на русском
Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео знищення російського дрона вранці 31 липня.
Відео бойової роботи по ворожій цілі опублікував Микола Олещук у телеграмі. Цей безпілотник збили на східному напрямку.
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"Відео збиття "Шахеда" на східному напрямку вранці 31 липня 2024 року. Пам'ятайте, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу!", – написав Олещук.
Збиття "Шахеда": дивіться відео
ППО збила усі 89 "Шахедів"
- Вночі та зранку 31 липня сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59 та 89 ударних БПЛА.
- Ракету окупанти випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини, а "Шахеди" запускали з районів російських міст і селищ: Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару був Київщина.