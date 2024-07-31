Відео збиття "Шахеда" на східному напрямку під час ранкової атаки

Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео знищення російського дрона вранці 31 липня.

Відео бойової роботи по ворожій цілі опублікував Микола Олещук у телеграмі. Цей безпілотник збили на східному напрямку.

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"Відео збиття "Шахеда" на східному напрямку вранці 31 липня 2024 року. Пам'ятайте, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу!", – написав Олещук.

Збиття "Шахеда": дивіться відео

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