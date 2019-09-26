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      Збив на смерть і втік: поліцейський на Харківщині зізнався у скоєному

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      Поліцейський зізнався, що може бути причетним до смертельної ДТП
      Поліцейський зізнався, що може бути причетним до смертельної ДТП / 24 канал

      Співробітник Куп'янського відділу поліції через два дні після скоєного розповів, що причетний до смертельної ДТП. Пізно уночі він збив пішохода та поїхав геть.

      Аварія сталася 22 вересня, близько 5:00 години, на провулку Спортивному у місті Куп’янськ. Як повідомляють у поліції, водій наїхав на 25-річного чоловіка, від отриманих травм той помер на місці.

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      25 вересня поліцейський звернувся з рапортом про те, що він може бути причетним до вказаної аварії. Зараз його відсторонили від виконання службових обов’язків. Про ДТП поінформували Державного бюро розслідувань.

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      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Харкова
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