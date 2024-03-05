Facebook не працював: чи зламали соціальну мережу і чому виник збій у роботі

Увечері 5 березня у фейсбуці спостерігали збої в роботі, а користувачів просто повибивало. Зрештою роботу соціальної мережі вдалося відновити.

У компанії Meta пояснили, що збій у фейсбуці стався через технічні проблеми. В той самий час у Червоному морі єменські хусити пошкодили 4 кабелі, які забезпечували інтернет і зв'язок у регіоні.

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У Meta прокоментували збої у роботі фейсбуку

Речник компанії Meta Енді Стоун у соцмережі Х виклав допис, у якому зазначив, що компанія знає про проблеми користувачів фейсбуку із роботою цієї соціальної мережі.

Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Зараз ми над цим працюємо,

– пояснив він.

Згодом Стоун зазначив, що проблема у фейсбуці виникла через технічну проблему. Інших деталей речник Meta щодо причин збоїв роботи у фейсбуці не навів.

"Технічна проблема спричинила труднощі з доступом до деяких наших служб. Ми якнайшвидше розв'язали проблему для всіх, хто постраждав, і просимо вибачення за незручності", – написав Енді Стоун.

Під час збою у роботі фейсбуку хусити перерізали кабелі

Британський телеканал Sky News повідомив, що диверсійна операція єменських хуситів пошкодила 4 із 15 кабелів, що забезпечують глобальний інтернет і зв'язок у Червоному морі. Інцидент вплинув на 25% трафіку, що проходить через лінії Червоного моря, які з'єднують Африку, Азію та Близький Схід.

Кабелі є частиною мереж Азія – Африка – Європа 1, Європа – Індія Gateway, Seacom і TGN-Gulf. Примітно, що саме під час цієї диверсії сталися збої у роботі фейсбуку, ютубу та телеграму.

Самі хусити "заперечують свою причетність до нападу" і звинуватили у цьому військові операції Великої Британії та США, не надаючи жодних доказів. Хоча минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.

У компанії Seacom зазначили, що постраждалий сегмент кабелів розташований в межах морської юрисдикції Ємену. Представники компанії також наголосили, що вже перенаправляють трафік, який можна змінити, хоча деякі сервіси не працюють.