Атака на Київстар: у Зеленського пояснили мету ворога

Хакери Росії зламали Київстар, внаслідок чого у людей виникли проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. В Офісі Президента назвали ціль ворога, констатувавши, що в цьому випадку така ж історія як з ударами по енергетиці.

Власне, 12 грудня вранці користувачі помітили збої в роботі Київстару. Наступного дня в ефірі національного телемарафону радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, чого хотіли окупанти, – інформує 24 Канал.

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Для чого Росії атака на Київстар

За словами представника Офісу Президента, головне завдання Кремля зараз – занурити Україну в хаос. Тому й загарбники атакують енергетику й мобільних операторів. І те, і те належить до критичної інфраструктури.

Вони хочуть нас обвалити, занурити в хаос. Стільниковий зв'язок – це не лише про спілкування між людьми. Він дозволяє модерувати управління великими системами. Так само вони атакують енергетичну критичну інфраструктуру.

Як зазначив Подоляк, Росія буде шукати шпарини з різних боків, аби завдати якомога більшого удару по Україні. До того ж ця атака на Київстар була не єдиною на мобільних операторів від початку повномасштабного вторгнення.

Вони будуть це робити, це ж війна. Вони шукають будь-які можливості нас атакувати, знищити нашу спроможність захищатись. Ключові об'єкти для атаки – зв'язок, енергетика, військові центри управління, фінансові системи.

Подоляк запевнив, що будь-яка країна в сучасному світі усвідомлює загрозу кібератак. Стосовно зламу Київстару він також додав, що будуть зроблені наступні кроки:

робота над помилками;

відновлення зв'язку для абонентів;

посилення захисту.

Україна вміє відбиватися