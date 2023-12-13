Атака на Київстар: у Зеленського пояснили мету ворога
Хакери Росії зламали Київстар, внаслідок чого у людей виникли проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. В Офісі Президента назвали ціль ворога, констатувавши, що в цьому випадку така ж історія як з ударами по енергетиці.
Власне, 12 грудня вранці користувачі помітили збої в роботі Київстару. Наступного дня в ефірі національного телемарафону радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, чого хотіли окупанти, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Потужна хакерська атака на Kyivstar: що відомо про масштабний збій в Україні
Для чого Росії атака на Київстар
За словами представника Офісу Президента, головне завдання Кремля зараз – занурити Україну в хаос. Тому й загарбники атакують енергетику й мобільних операторів. І те, і те належить до критичної інфраструктури.
Вони хочуть нас обвалити, занурити в хаос. Стільниковий зв'язок – це не лише про спілкування між людьми. Він дозволяє модерувати управління великими системами. Так само вони атакують енергетичну критичну інфраструктуру.
Як зазначив Подоляк, Росія буде шукати шпарини з різних боків, аби завдати якомога більшого удару по Україні. До того ж ця атака на Київстар була не єдиною на мобільних операторів від початку повномасштабного вторгнення.
Вони будуть це робити, це ж війна. Вони шукають будь-які можливості нас атакувати, знищити нашу спроможність захищатись. Ключові об'єкти для атаки – зв'язок, енергетика, військові центри управління, фінансові системи.
Подоляк запевнив, що будь-яка країна в сучасному світі усвідомлює загрозу кібератак. Стосовно зламу Київстару він також додав, що будуть зроблені наступні кроки:
- робота над помилками;
- відновлення зв'язку для абонентів;
- посилення захисту.
Україна вміє відбиватися
- Відповідальність за атаку на Київстар взяло на себе російське угруповання "Сонцепьок". Згодом у Службі безпеки заявили, що це хакерський підрозділ головного управління генштабу збройних сил Росії. Фактично він публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.
- Водночас у Головному управлінні розвідки констатували, що Україні вдалось здійснити 2 успішні кібератаки на системи Кремля. Зокрема, наші розвідники витягнули важливу інформацію з податкової Росії.
- Окрім того, під ударом українських кіберфахівців була російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru. Власне, вона обслуговує федеральну податкову службу ворожої держави.