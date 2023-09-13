У роботі Starlink стався масштабний збій: знову під час атаки по Севастополю

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що обмеження роботи супутникового інтернету Starlink поблизу тимчасово окупованого Криму у 2022 році було пов'язане з санкціями проти Росії. Сьогодні, 13 вересня, під час ударів по судноремонтному заводу в Севастополі у роботі супутникової мережі знову стався масштабний збій.

Маск каже, що чекав схвалення від Байдена

На технологічній конференції All-In Summit у Лос-Анджелесі, коментуючи інформацію про зрив планованої ЗСУ атаки на російський флот минулого року, Маск запевнив, що якби отримав "зелене світло" від президента США на підключення Starlink у Криму, то зробив би це.

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"Коли це сталося, регіон Криму був вимкнений. А причиною тому були санкції США проти Росії", – заявив Маск.

За його словами, через санкції проти Росії компанія не мала спеціального дозволу від уряду США на підключення регіону Криму до Starlink.

Новий збій у роботі Starlink

У роботі Starlink сьогодні вночі теж зафіксували масштабний збій. Це сталося саме під час ударів по окупованому Севастополю. Це відстежив моніторинговий сервіс NetBlocks.

Підтверджено: мережеві дані в реальному часі показують, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink зараз переживає міжнародний збій; причина невідома,

– йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що збій у Starlink стався у момент атаки на окупований росіянами Севастополь.

Що відомо про відключення Starlink

7 вересня американське видання CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому повідомили про зрив атаки на російський флот минулого року.

Засновник SpaceX нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях Росії, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників. Мовляв, Маск боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї.

У ГУР МО підтвердили, що Starlink деякий час не працював біля Криму. Але у відомстві сумніваються, що до цього прямо причетний Ілон Маск.

. У ЗСУ підтвердили, що вдарили по кораблях росіян та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті Севастополя. Унаслідок атаки пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".