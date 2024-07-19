"Нова пошта", Монобанк і не тільки: що відомо про збій у низці українських компаній

Зранку 19 липня в низці українських компаній стався масштабний технічний збій. Проблеми також спостерігаються в багатьох сервісах по всьому світу.

У Windows, ймовірно, стався глобальний збій. Після цього десятки компаній в усьому світі, зокрема банки, авіакомпанії, телекомунікаційні компанії та супермаркети, зафіксували збої у роботі.

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У яких компаніях стався збій

В Україні був збій у роботі "Нової пошти", Vodafone, Sense Bank та Monobank.

Зокрема користувачі Vodafone не можуть здійснювати дзвінки, у Sense Bank не відображаються карки та рахунки у додатку, перекази та обмін валют недоступні. У Monobank клієнти не можуть створити банку для накопичень.

У "Новій пошті" також написали, що у зв'язку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів.

Згодом у пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що роботу всіх клієнтських систем і сервісів вдалося відновити.

В чому причина збою

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що глобальний IT-збій у всьому світі пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike і Windows.

Безліч компаній у нокдауні,

– написав він.

За попередньою інформацією, причина полягає в останньому оновленні програмного забезпечення компанії CrowdStrike, що займається кібербезпекою. Компанія вже визнала наявність проблеми і наразі з’ясовує її причину.

Як реагують у Microsoft

В офіційному оновленні сервісу Microsoft 365, опублікованому раніше в X, йдеться, що фахівці досліджують проблему, "що впливає на можливість користувачів отримувати доступ до різних програм та сервісів Microsoft 365".

Проте представник Microsoft повідомив, що "більшість сервісів було відновлено" кількома годинами раніше.

Найбільші американські авіакомпанії, включаючи American Airlines, Delta Airlines і United Airlines, призупинили роботу. Також аеропорти Німеччини та Іспанії повідомляють про проблеми.