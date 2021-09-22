На збори "слуг" у Трускавці покличуть Венедіктову і Баканова

На з'їзді "Слуги народу" будуть не лише члени партій. Так, на збори запросять генпрокурорку Ірину Венедіктову, голову СБУ Івана Баканова та представників Кабміну.

Крім того, на збори приїдуть представники Офісу Президента. Про це заявив керівник партії Олександр Корнієнко на брифінгу 22 вересня.

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Корнієнко про з'їзд "Слуги народу"

Організаційні моменти

З'їзд відбудеться у Трускавці 1 – 3 жовтня. Цю локацію обрали через те, що там можна компактно розселити таку велику кількість людей. До речі, за словами Корнієнка, політики будуть самі оплачувати проживання в готелях.

Крім того, усі повинні здати ПЛР-тест, або ж показати сертифікат вакцинації.

Основні події заплановані на другу половину п'ятниці і в суботу, а в неділю "слуги" підіб'ють підсумки. Наразі невідомо, чи буде на зборах спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Присутність політика залежатиме від стану його здоров'я.

Про що говоритимуть

На нараді фракція планує підбити підсумки своєї роботи та визначити подальші дії: за якими реформами прискорюватися, а за якими – продовжити обговорення із суспільством.

Коментуючи формат заходу, Корнієнко сказав, що це буде "робочий процес" – засідання фракції. Не виключають і секторальну роботу – окремо за напрямками безпеки, економіки, міжнародної політики. Водночас частину часу присвятять великому засіданню за участю Кабміну, фракції, і, як сподівається Корнієнко, президента.