В Укрзалізниці – можливі збої в роботі онлайн-сервісів: як придбати квитки

До кінця доби, 25 квітня, в роботі деяких онлайн-сервісів "Укрзалізниці" можуть спостерігатися збої.

В "Укрзалізниці" зазначили, що це стосується насамперед застосунку, чат-ботів та порталу відстеження спізнень.

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Спеціалісти вже працюють над розв'язанням проблеми, даруйте за складнощі і дякуємо за розуміння,

– йдеться в повідомленні.

Як купити квиток

Сайт для придбання квитків booking.uz.gov.ua працює без збоїв, стверджують у компанії. Проте в коментарях щонайменше три користувачі поскаржилися на проблеми з ним.

У компанії додали, що каси на вокзалах відчинені, а рух поїздів – чітко за розкладом.

До слова, Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Тепер пасажири можуть здати їх та отримати повну вартість, навіть після відправлення потяга. Однак, це можливо лише офлайн.