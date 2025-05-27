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24 Канал Новини України Збої в роботі сервісних центрів МВС та онлайн-сервісів у Дії: яких послуг це стосується
27 травня, 12:46
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Збої в роботі сервісних центрів МВС та онлайн-сервісів у Дії: яких послуг це стосується

Анастасія Безейко
Основні тези
  • 27 травня можливі перебої в наданні послуг у сервісних центрах МВС та онлайн-сервісах у Дії через позапланові технічні роботи.
  • Перебої стосуються приймання іспитів, реєстрації транспортних засобів, заміни посвідчень водія, шерингу авто та інших послуг.

У вівторок, 27 травня, у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні послуг. Це також стосується роботи онлайн-сервісів у Дії та Кабінету водія.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Там розповіли про позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі.

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Що відомо про перебої

Про повне відновлення надання послуг у відомстві повідомлять додатково. Наразі в сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні таких послуг:

  • приймання теоретичних і практичних іспитів;
  • реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
  • призначення належного користувача. 

Окрім того, тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Зважаючи на це, можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія:

  • заміна посвідчення водія;
  • перереєстрація авто;
  • шеринг авто;
  • бронювання номерних знаків;
  • продовження терміну зберігання номерів.

Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!
– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв про технічне обслуговування реєстрів, через яке з 24 по 27 травня не працюватимуть деякі сервіси для водіїв у Дії та Кабінеті водія.