Збої в роботі сервісних центрів МВС та онлайн-сервісів у Дії: яких послуг це стосується

У вівторок, 27 травня, у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні послуг. Це також стосується роботи онлайн-сервісів у Дії та Кабінету водія.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Там розповіли про позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі.

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Що відомо про перебої

Про повне відновлення надання послуг у відомстві повідомлять додатково. Наразі в сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні таких послуг:

приймання теоретичних і практичних іспитів;

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

призначення належного користувача.

Окрім того, тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Зважаючи на це, можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто;

бронювання номерних знаків;

продовження терміну зберігання номерів.

Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв про технічне обслуговування реєстрів, через яке з 24 по 27 травня не працюватимуть деякі сервіси для водіїв у Дії та Кабінеті водія.