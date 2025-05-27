Збої в роботі сервісних центрів МВС та онлайн-сервісів у Дії: яких послуг це стосується
- 27 травня можливі перебої в наданні послуг у сервісних центрах МВС та онлайн-сервісах у Дії через позапланові технічні роботи.
- Перебої стосуються приймання іспитів, реєстрації транспортних засобів, заміни посвідчень водія, шерингу авто та інших послуг.
У вівторок, 27 травня, у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні послуг. Це також стосується роботи онлайн-сервісів у Дії та Кабінету водія.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Там розповіли про позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі.
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Що відомо про перебої
Про повне відновлення надання послуг у відомстві повідомлять додатково. Наразі в сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні таких послуг:
- приймання теоретичних і практичних іспитів;
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- призначення належного користувача.
Окрім того, тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
Зважаючи на це, можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто;
- бронювання номерних знаків;
- продовження терміну зберігання номерів.
Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв про технічне обслуговування реєстрів, через яке з 24 по 27 травня не працюватимуть деякі сервіси для водіїв у Дії та Кабінеті водія.