"Ми впевнені у "плані А": Кулеба заявив, що Україна не має "плану Б", якщо Захід не дасть зброї

Україна продовжує активно працювати над тим, щоб наші військові надалі отримували зброю. За словами Дмитра Кулеби, наша держава не має "плану Б" на випадок, якщо Захід зброю не надаватиме.

На цьому міністр закордонних справ наголосив в інтерв'ю CNN. Власне, його кореспондентка Кріштін Аманпур спитала, чи є в України "план Б", яким би наша держава компенсувала відсутність зброї, якщо Захід її більше не надаватиме.

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Україна впевнена у "плані "А"

У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А". Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек (НАТО – 24 Канал), те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Водночас міністр закордонних справ окреслив майбутній сценарій, якщо "теоретично переможе Росія в Україні". У такому випадку, наголошує він, лідери інших держав зможуть захотіти повторити шлях країни-агресорки. І це вже вимагатиме від США "значно, значно вищої ціни".

Ті, хто у своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що він може досягти успіху в Україні, роблять величезну помилку і повинні змінити роботу,

– наголосив очільник МЗС України.

Він додав, "якою б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде значно, значно вищою". Власне, саме тому наша держава вірить у "план А", працює над ним і "ми його втілимо".

США не зможуть постачати зброю

Конгрес США до кінця 2023 року так і не зміг ухвалити додаткове фінансування для нашої країни. Це стало причиною того, що Білий дім не має можливості оголошувати нові пакети військової допомоги. Також точаться дискусії в ЄС. Обговорюють схвалення передачі Києву 50 мільярдів євро – чотирирічного фонду підтримки нашої держави.

На цьому наголосив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня. Він підкреслив, що поки Конгрес не схвалить запит на додаткове фінансування, доти Україна не отримуватиме більше зброї від США.

Вони будуть змушені зупинитись. Президент підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми мали повноваження щодо поповнення. Це все. Нам потрібен додатковий закон для надання додаткової допомоги Україні,

– наголосив Кірбі.

За його словами, між оголошенням про постачанням і доставкою зброї існує певна затримка. Вона триває "кілька днів або тижнів". Відтак, останній, оголошений військовий пакет, має надійти нашій державі найближчими тижнями.

Але після цього за відсутності додаткового фінансування немає іншого чарівного горщика, з якого можна було б щось дістати,

– підкреслив представник Білого дому.

Звернімо увагу, що останній пакет військової допомоги США оголошували 27 грудня. Його загальна сума склала 250 мільйонів доларів.