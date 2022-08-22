Добре озброєна Україна – найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи, – Кулеба

Депутати з німецької коаліції написали статтю, в якій закликали надати Україні більше зброї. На це вже відреагували в українському МЗС.

Депутати закликали збільшити постачання зброї, адже Україна зараз убезпечує всю Європу від російської навали. Очільник МЗС Дмитро Кулеба такі заклики підтримав.

До теми Якої ще зброї бракує Україні: відповідь військового експерта Жданова

Німецькі депутати, які представляють усі три правлячі партії абсолютно праві у своєму заклику надати Україні максимальну військову допомогу. Добре озброєна Україна – найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи,

– сказав міністр.

Такий заклик публікували члени Бундестагу Крістіана Клінка, Сара Нанні та Александр Мюллер.

Крім того, до таких же дій закликала й міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, у питаннях зброї для України Німеччина робить те ж, що й інші держави. Тут не мовиться про змагання між ними за те, хто допоможе Україні більше.

Яку зброю отримуємо від Німеччини

Ще раніше країна заявляла про те, що буде зменшувати військову підтримку України. Мовляв, так хочуть захистити свої території в гіпотетичній війні з росією. Військовий експерт Петро Черник запевняв, що кардинального нічого не станеться від такого рішення Німеччини. Зауважимо, що країна не надто спішила постачати нам зброю, на що постійно придумувала нові виправдання.

Та все ж у липні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що вже прибули й перші Gepard із Німеччини. Мовиться про три зенітні самохідні артилерійські установки виробництва компанії Krauss-Maffei Gepard. Постачання зброї від Німеччини щоразу збільшується.

Що робить зброя в руках ЗСУ: дивіться відео