Добре озброєна Україна – найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи, – Кулеба
Джерело:Дмитро Кулеба
Депутати з німецької коаліції написали статтю, в якій закликали надати Україні більше зброї. На це вже відреагували в українському МЗС.
Депутати закликали збільшити постачання зброї, адже Україна зараз убезпечує всю Європу від російської навали. Очільник МЗС Дмитро Кулеба такі заклики підтримав.
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Німецькі депутати, які представляють усі три правлячі партії абсолютно праві у своєму заклику надати Україні максимальну військову допомогу. Добре озброєна Україна – найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи,
– сказав міністр.
Такий заклик публікували члени Бундестагу Крістіана Клінка, Сара Нанні та Александр Мюллер.
Крім того, до таких же дій закликала й міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, у питаннях зброї для України Німеччина робить те ж, що й інші держави. Тут не мовиться про змагання між ними за те, хто допоможе Україні більше.
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- Ще раніше країна заявляла про те, що буде зменшувати військову підтримку України. Мовляв, так хочуть захистити свої території в гіпотетичній війні з росією. Військовий експерт Петро Черник запевняв, що кардинального нічого не станеться від такого рішення Німеччини. Зауважимо, що країна не надто спішила постачати нам зброю, на що постійно придумувала нові виправдання.
- Та все ж у липні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що вже прибули й перші Gepard із Німеччини. Мовиться про три зенітні самохідні артилерійські установки виробництва компанії Krauss-Maffei Gepard. Постачання зброї від Німеччини щоразу збільшується.
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