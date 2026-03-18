Україні загрожує дефіцит ракет через війну на Близькому Сході, — Зеленський
- Україна може зіткнутись із дефіцитом ракет для систем Patriot через війну на Близькому Сході.
- Президент Зеленський зазначив, що тривала війна в Ірані вигідна для Путіна, оскільки це виснажує запаси ракет, які могли б постачатись Україні.
Про це в інтерв'ю ВВС заявив Володимир Зеленський.
Чи може війна на Близькому Сході влинути на постачання зброї Україні?
Глава української держави зауважив, що ескалація на Близькому Сході вигідна для російського диктатора Путіна.
Для Путіна тривала війна в Ірані – це плюс. Окрім цін на енергію, це означає виснаження резервів США та виснаження виробників засобів ППО. Отже, це виснаження ресурсів у України,
– зазначив Зеленський.
Він впевнений, що Україна зіткнеться із фефіцитом ракет для ЗРК Patriot. За слвоами лідера, головним питанням залишається – коли саме запаси на Близькому Сході вичерпаються.
"Америка виробляє 60 – 65 ракет на місяць. Це приблизно 700 – 800 ракет на рік. І в перший день війни на Близькому Сході було використано 803 ракети", – додав Зеленський.
Які альтернативи Patriot є для України?
13 березня Німеччина відправила Києву нову партію ракет-перехоплювачів PAC-3 для ЗРК Patriot. Вони здатні знешкоджувати ворожу балістику, зокрема "Кинджали", "Іскандери" та "Циркони".
Раніше, 10 березня, стало відомо, що для посилення української оборони з Німеччини окрім ракет Patriot, надійдуть ще переносні зенітні комплекси, керовані ракети AIM-9, IRIS-T та інші компоненти для посилення протиповітряної оборони України.
Водночас Володимир Зеленський домовився із Еммануелем Макроном про отримання нової системи ППО SAMP/T – вона здатна перехоплювати балістику. Комплекс надійде в Україну уже в 2026 році.