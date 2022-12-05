Військовий за допомогою Gеpard збив російську ракету: неймовірне відео

Українські захисники день за днем знищують ворога, а в цьому їм допомагає західне озброєння. У мережі поширюють кадри роботи німецької установки Gеpard.

У понеділок, 5 грудня, Росія вкотре запустила десятки ракет, аби знищити енергоінфраструктуру нашої держави. Однак ворогу не вдалось це зробити та занурити Україну в темряву, адже на обороні неба стола українська армія зі зенітними установками Gepard від Німеччини.

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На полювання вийшли "Гепарди"

Межею поширюється ролик, на якому видно, як одна із переданих Німеччиною самохідних зенітних установок Gepard збила російську крилату ракету.

Перше збиття повітряної цілі Gеpard: дивіться відео

Що потрібно знати про німецькі установки

Ця установка призначена для прикриття важливих об'єктів інфраструктури та військових підрозділів, зокрема вона має захищати від атак гелікоптерів та літаків. Важливо, що Gepard можуть вражати цілі як і на малих, так "надмалих" висотах.

Gepard – це зенітна самохідна установка, що призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ та захисту важливої інфраструктури. Вона здатна уражати цілі на відстанях від 100 метрів до 4 кілометрів і на висотах до 3 кілометрів, які летять зі швидкістю до 350 – 400 метрів на секунду.

Gepard має автоматизовану систему управління ведення вогню. Під час стрільби враховує атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість і напрямок вітру. Усе це дозволяє економити час навідника.