"Це просто неймовірно": українці розробили справжню зброю майбутнього

Український технологічний стартап DevDroid створив роботизовану турель, якою можна керувати за допомогою геймпада. Вона суттєво полегшить роботу українським військовим в окопах.

Міністерство оборони, до слова, вже законтрактувало роботизовані кулеметні турелі Wolly. Детальніше про те, як працюють ці бойові модулі 24 Каналу розповів голова наглядової ради DevDroid Олег Проць.

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Роботизована турель Wolly

Будь-яка розробка починається з аналізу проблеми та запиту від військових. У ході роботи з тим чи іншим запитом з'являється модель, яку надалі перевіряють на практиці.

Не стала виключенням і розробка Wolly. Ми розуміли, що введення окопної війни призводить до серйозних втрат серед військових. Хлопцям потрібні не лише FPV, але й щось при використанні в окопах. Відповідно ми почали працювати над рішеннями для кулеметника, яке дозволить йому ефективно вести вогонь з безпечного місця, не піддаючи своє життя ризику,

– підкреслив Олег Проць.

Так, DevDroid створив роботизовану кулеметну турель Wolly. Вони призначені для монтування на них кулеметів калібру 7,62 мм, зокрема радянських ПКТ. Оператор комплексу може вести вогонь дистанційно на відстані до 100 метрів від турелі. Керування модулем здійснюється через планшет та геймпад. Він може автономно працювати 130 годин і має вагу 30 кілограмів (без врахування ваги боєкомплекту).

Це найлегша турель не лише в Україні, але й в усьому світі.

"Є величезний потенціал для розвитку з використанням штучного інтелекту, темпи, які ми взяли на сьогодні – просто неймовірні. Говорячи про функціонал, то у нас зараз працює функція розпізнавання та автоматичного наведення, супровід живої сили противника. Думаю, на сьогодні ніхто не має такого функціонала, – наголосив Проць.

Згадані функції в рази полегшують роботу на спостережних пунктах, в окопах тощо.

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Україна – захищає, Росія – вбиває

В Україні є чимало спеціалістів, які хочуть та можуть працювати у цій сфері, допомагаючи військовим на фронті.

Мілтек галузь зараз рухається до того, щоб замінити людину, яка працює на передовій, роботизованою технікою. Якщо говорити мовою цифр, то вартість одного бойового модуля Wolly – це близько 5% від суми, яку держава виплачує на навчання, забезпечення і у випадку смерті військового – на виплати сім'ї,

– пояснив Проць.

Голова наглядової ради DevDroid додав, що нехай краще розбиваються турелі, ніж людські життя. Компанія уже планує нарощувати темпи виробництва. Якщо ж в Україні виробляють роботизовану зброю, щоб зберегти життя військовим, то у Росії – щоб вбивати.

"Але не варто також недооцінювати те, що відбувається на Росії. У них великий військово-промисловий комплекс, на нього виділяють багато грошей. Вони намагаються купувати технології за кордоном, як у випадку з Іраном", – наголосив Проць.