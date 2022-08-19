Зброя, навчання військових і польовий шпиталь: Естонія збільшує оборону допомогу Україні

Естонія суттєво збільшить обсяг військової допомоги, яку надає Україні. Зокрема, мовиться про підтримку навчання наших воїнів, а також надання польового шпиталю.

Про це 18 серпня повідомили в Міністерстві оборони Естонії. Також там наголосили, що продовжать надавати зброю, як це робили протягом попередніх місяців, оскільки бої в Україні продовжують бути інтенсивними.

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Чому вирішили надати своїх інструкторів

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур зазначив, що їхні військові фахівці долучаться до навчання українських військових у Великій Британії. Посадовець вважає, що їхня армія має досвіт, передача якого точно може бути корисною для ЗСУ.

Сили оборони Естонії особливо досвідчені у підготовці резервістів до бою в інтенсивній звичайній війні проти більшого супротивника – тобто саме для тієї війни, у якій зараз перебуває Україна,

– акцентував Певкур.

Нададуть підтримку спільно з іншою країною

Ця держава надішле нашим захисникам сучасний польовий госпіталь. Його оплату також здійснюватиме Німеччина. Це буде суттєвим внеском у нашу боротьбу, оскільки там буде встановлене сучасне обладнання, яке врятує не одного воїна.

Міністр оборони Естонії також спростував наративи про "втому Європи від України". Він зазначив, що їх поширює передусім російська пропаганда. "Вже надана допомога яскраво свідчить про те, що ми не втомилися, всі наші союзники підтвердили готовність допомагати українцям у їхній визвольній війні, доки це буде потрібно", – акцентував Ганно Певкур.

Скільки допомоги вже надала нам Естонія

Міністр нагадав, що бої в Україні не перестають бути запеклими. на його думку, хоч все більше і більше західної зброї досягає лінії фронту, їхній моральний обов'язок "полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну".

Вони воюють за наші спільні цінності, і якщо ми можемо щось надіслати українцям, ми повинні це зробити,

– підсумував міністр оборони.

Загалом Естонія за 7 місяців уже надала Україні підтримку на суму 250 мільйонів євро. Мовиться про постачання:

протитанкових ракет Javelin;

гаубиць;

протитанкових мін;

протитанкових гранатометів;

мінометів;

легкого озброєння;

боєприпасів;

транспортних засобів;

засобів зв'язку;

медичного обладнання та приладдя;

засобів індивідуального захисту;

продовольчих пайків військових.

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