Сотні компонентів із США, Європи та Азії можна знайти у зброї, яку застосовує росія, – RUSI

Понад 450 компонентів іноземного виробництва було виявлено у зброї, якою росія обстрілює Україну. москва придбала важливі технології від компаній із США, Європи та Азії.

Після розбирання 27 із російських озброєнь та військових систем – від крилатих ракет і до систем протиповітряної оборони – усі вони базуються переважно на західних компонентах. Про це заявили в RUSI (Королівський інститут об'єднаних служб – 24 канал).

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З чого складається зброя окупантів

Як виявилось, майже дві третини компонентів було виготовлено американськими компаніями. Продукція, вироблена американськими Analog Devices і Texas Instruments, становила майже чверть усіх західних компонентів зброї.

Інші компоненти надійшли від компаній з таких країн, як Японія, Південна Корея, Великобританія, Німеччина, Швейцарія та Нідерланди.

російська зброя, яка критично залежить від західної електроніки, призвела до загибелі тисяч українців, – заявив науковий співробітник Королівського інституту досліджень Джек Уотлінг.

Експерти вважають, що посилення експортних обмежень і правозастосування може ускладнити для росії поповнення свого арсеналу зброї, наприклад крилатих ракет.

Зазначається, що більшість іноземних компонентів коштують лише кілька доларів, і російські компанії могли купити їх до початку вторгнення в Україну.

Росія зараз працює над пошуком нових маршрутів для забезпечення доступу до західних мікрочіпів. За даними RUSI, більшість компонентів продаються через дистриб’юторів, що працюють в Азії, наприклад у Гонконзі, який є воротами для електроніки, що потрапляє до російської армії.

Що може зупинити ракетні обстріли в Україні

Авіаексперт Валерій Романенко заявив, що українські військові потребують авіації, аби захистити наші міста від терористичних актів росіян та влучання ворожих ракет. Літаки допоможуть Україні не лише захиститися від окупантів, а й завдавати ударів у відповідь.

Але при цьому росія з останніх сил готується захопити ще більше території України. Для цього вони накопичують техніку та особовий склад в бєлгородській області.

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