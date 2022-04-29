Зброя США змінить ситуацію, але не так швидко, як би хотілося, – Данілов
Джерело:"Радіо Свобода"
Зброя, надана Україні Сполученими Штатами Америки, може змінити позиції сторін. Однак варто розуміти, що це не буде так швидко, як би нам того хотілося.
Про це у новому інтерв'ю розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що сьогодні ведуться складні бої, тож надана партнерами зброя разом із діями нашої армії здатна пришвидшити завершення війни.
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Наразі ЗСУ вчаться використовувати нову зброю
Процес допомоги Україні зрушився з мертвої точки. Якщо ще 2 – 3 тижні наші представники щодня просили про надання важкої зброї, сьогодні ці питання вже повністю вирішені. Відтак Україна перейшла до наступного етапу – залучення отриманої допомоги до бойових дій.
Зараз наступний етап, коли наші військові будуть натреновані користуватися цією зброєю. Я вважаю, це буде велика допомога для нашої країни,
– розповів Данілов.
За словами Данілова, зараз відбувається тренування великої кількості наших військових. Він наголосив, що зброя, надана Штатами, – нова для наших бійців.
До неї треба звикнути, треба навчитись нею користуватися. Зараз відбуваються ці процеси,
– зазначив секретар РНБО.
Він підкреслив, що найближчим часом ворог відчує цю зброю на собі та ще раз нагадав, що підтримка усього світу стала в рази відчутнішою.
На сьогодні ми почали відчувати, що ми отримуємо все більше і більше для того, щоби бити нашого ворога,
– підсумував Данілов.
Нагадаємо, президент США Джозеф Байден підписав указ про надання Україні військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Новий пакет включає десятки гаубиць та тактичні дрони.