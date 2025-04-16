"Будемо робити більше": Зеленський назвав відсоток української зброї на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нашій країні виготовляють більш ніж 40 відсотків усієї зброї на фронті. Він також відзначив нагородами працівників оборонно-промислового комплексу.

Президент наголосив на важливості власної зброї для захисту держави. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав президент про українську зброю

Володимир Зеленський подякував усім працівникам оборонних виробництв України.

За його словами, український оборонний комплекс виробляє більш ніж 1 000 видів зброї, зокрема снаряди для артилерії, ракети, далекобійну зброю, безпілотники та багато іншого.

І тенденція незмінна: Україна буде робити більше й більше, щоб гарантувати свою безпеку – самостійно та разом із партнерами. Дякую всім працівникам наших оборонних виробництв за вашу роботу,

– заявив президент.

Зеленський додав, що все більше країн та їхніх лідерів зацікавлені у співпраці з українською оборонною промисловістю.

До слова, українська оборонна промисловість зросла у 35 разів за період повномасштабного вторгнення Росії. У 2022 році промислові спроможності становили 1 мільярд доларів, а у 2025 році зросли до 35 мільярдів.

Своєю чергою виробництво зброї збільшується й у Росії. Від початку 2025 року Кремль наростив інтенсивність створення та використання безпілотників. Окупанти роблять ставку на дрони-камікадзе, дрони-розвідники, ударні БпЛА на лінії фронту.