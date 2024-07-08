Президент Південної Кореї сказав, яка умова для постачання зброї Україні
Джерело:Reuters
Лідер Південної Кореї пояснив, за яких умов країна може постачати зброю в Україну. Адже Північна Корея нещодавно підписала договір з Росією про взаємну оборону.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль розповів, що він обговорить з лідерами НАТО явну загрозу, яку Північна Корея становить для Європи через поглиблення військових зв'язків з Росією.
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Що кажуть в Південній Кореї
Юн Сок Йоль відповів на питання, чи дозволить Сеул постачати зброю Україні. За його словами, Південна Корея стежитиме за "рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю".
Сеул ухвалить рішення щодо збройової підтримки України на основі того, як буде діяти нова військова угода між Москвою та Пхеньяном,
– заявив південнокорейський президент.
За його словами, це включатиме такі галузі:
- торгівлю зброєю,
- передачу військових технологій,
- допомогу стратегічними матеріалами.
Південна Корея висловила протест тоді, коли Владімір Путін поїхав у Пхеньян та підписав з Кім Чен Ином угоду про взаємну допомогу "в разі агресії проти одного з учасників".
До речі, угода між Росією та Кремлем передбачає "всеосяжне стратегічне партнерство". Путін назвав документ "фундаментальним" та таким, який ляже в основу відносин Росії та КНДР "на тривалу перспективу".