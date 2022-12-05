Коли все горить і димить: у Міноборони показали БТР "Буцефал" після бою

Українські вояки продовжують героїчно обороняти українські території та давати відсіч ворогу. У Міністерстві оборони нашої держави показали, який вигляд має бронетранспортер після того, як він блискуче виконав свою роботу.

Збройні Сили України не тільки ефективно використовують системи протиповітряної оборони та збивають ворожі ракети, а й демонструють неабиякі успіхи безпосередньо на полі бою. Українська техніка просто-таки "палає люттю" та парує після того, як відпрацьовує по позиціях окупантів.

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На сторінці українського Міністерства оборони у твітері опублікували відео, на якому видно, який вигляд має українська броньована машина, та лаконічно підписали його.

Український БТР-4 "Буцефал" після бою. Де земля горить,

– зазначили у відомстві.

Бронемашина Збройних Сил ефективно виконала свою роботу та "відпочиває"

Що потрібно знати про українські БТР

БТР-4 "Буцефал" – це колісна бойова машина піхоти, що має осьову колісну формулу 8 на 8. Розробили її в Україні на Харківському конструкторському бюро машинобудування імені Морозова.

ЗМІ зазначають, посилаючись на МВС, що всього українська армія замовила 154 таких броньованих машин, а потім ще – 40. Цікаво, що прототип машини був представлений ще у червні 2006 року на виставці київській виставці "Авіасвіт". Випробування десантних можливостей машини завершили аж в січні 2007 року, а виробництво налагодили уже через рік після того.

Як ЗСУ нищать окупантів під українським прапором

Говорячи про зброю та успіхи нашої армії, варто згадати про відео, яким з 24 Каналом поділилась 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. На ролику видно, як українські вояки "дарують" загарбникам гранату зі синіми та жовтими стрічками – і це фактично останнє, що бачать росіяни у своєму житті.