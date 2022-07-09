росія не зможе "перечекати", ми враховуємо потреби України наперед на місяці й роки, – Пентагон
Джерело:Пентагон
У Міноборони США заявили, що вже працюють над наданням Україні зброї на місяці та роки вперед. Розглядають й системи берегової оборони, й оновлення ППО.
Відповідну заяву зробили у Пентагоні 8 липня. Про це розповіла високопоставлена представниця Пентагону.
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США заявили, що планують поставки зброї Україні на роки вперед
Зусилля, які ми робимо вже зараз, включають планування з урахуванням потреб української сторони на місяці і роки вперед,
– заявили у Пентагоні.
Також там запевнили, що вже розглядали та обговорювали з союзниками та партнерами:
- системи можливостей берегової оборони;
- відхід від радянських систем ППО.
Проте додали, що багато уваги потрібно приділити зараз.
Ба більше, у США наголосили: якщо росіяни думають, що зможуть "перечекати" (у сенсі – пережити, протриматися довше) українців, їм треба переосмислити це. Адже росія має знати, що українці зможуть продовжувати боротьбу надалі.
Коротко про допомогу Україні від США
- 8 липня у США заявили про новий пакет допомоги для України. Він включає озброєння на 400 мільйонів доларів. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден.
- Відомо, що за ці кошти Збройні Сили України отримають 4 ракетні артилерійські системи HIMARS, а також особливі 155-міліметрові снаряди.
- Варто відзначити, що гроші в Україну ніхто доставляти не буде, натомість з американських складів вилучать зброю на 400 мільйонів та передадуть в Україну.
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