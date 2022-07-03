З наступного року українці зможуть вільно купувати пістолети, – Андрусів
Джерело:Віктор Андрусів
В Україні значна частина суспільства підтримує вільне володіння зброєю. У МВС підтримують такі настрої.
Про це 3 липня повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він розповів про терміни, коли дозволять вільно мати зброю.
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"Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння", – написав Андрусів.
Коли планують ухвалити закон
За словами радника міністра, мовиться про пістолети, а не гранатомет чи автомат Калашникова. Наразі МВС готує зміни до другого читання законопроєкту.
Андрусів повідомив, що законодавство ухвалять впродовж літа – осені 2022 року. Після цього буде певний організаційний час, щоб запустити реєстри зброї.
Можливо внесуть додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки,
– додав Андрусів.
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Опитування українців
Раніше, 1 липня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про ставлення українців до вільного володіння зброєю. Опитування запустили у Дії й воно стало наймасовішим серед усіх – за тиждень участь взяли 1 723 939 українців.
Згідно з результатами голосування, 59% опитаних вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть носити пістолет. Інші 22% за те, що пістолети не можуть бути у вільному користуванні серед цивільних. А ще 19% відзначили – пістолети можуть належати всім громадянам, які мають на це право, але використовувати їх можна лише у тирах чи на стрільбищах. Тобто носити з собою не можна.
"Дякуємо за вашу активність. Така залученість — показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами за три кліки. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії", – написав Федоров.
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