З наступного року українці зможуть вільно купувати пістолети, – Андрусів

В Україні значна частина суспільства підтримує вільне володіння зброєю. У МВС підтримують такі настрої.

Про це 3 липня повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він розповів про терміни, коли дозволять вільно мати зброю.

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"Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння", – написав Андрусів.

Коли планують ухвалити закон

За словами радника міністра, мовиться про пістолети, а не гранатомет чи автомат Калашникова. Наразі МВС готує зміни до другого читання законопроєкту.

Андрусів повідомив, що законодавство ухвалять впродовж літа – осені 2022 року. Після цього буде певний організаційний час, щоб запустити реєстри зброї.

Можливо внесуть додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки,

– додав Андрусів.

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Опитування українців

Раніше, 1 липня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про ставлення українців до вільного володіння зброєю. Опитування запустили у Дії й воно стало наймасовішим серед усіх – за тиждень участь взяли 1 723 939 українців.

Згідно з результатами голосування, 59% опитаних вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть носити пістолет. Інші 22% за те, що пістолети не можуть бути у вільному користуванні серед цивільних. А ще 19% відзначили – пістолети можуть належати всім громадянам, які мають на це право, але використовувати їх можна лише у тирах чи на стрільбищах. Тобто носити з собою не можна.

"Дякуємо за вашу активність. Така залученість — показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами за три кліки. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії", – написав Федоров.

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