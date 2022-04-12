Зброї буде більше, – Єрмак каже, що ЄС пришвидшився, але цього мало

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що для України буде більше зброї. Мовиться про поставки від країн ЄС.

Відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Головний дипломат Жозеп Боррель розповів про її результати.

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За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні,

– сказав Єрмак, посилаючись на заяву Борреля.

За словами глави Офісу Президента, ЄС пришвидшується, але потрібно працювати ще швидше.

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