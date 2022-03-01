Зброї дають багато, але це державна таємниця, – Арестович
1 березня 2022 , 18:07Читать новость на русском
Країни-союзники України відправляють зброю для протидії російським окупантам. Однак в Офісі Президента наголосили, що її номенклатура та звідки вона надходить – це державна таємниця.
На цьому в ефірі 24 каналу наголосив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.
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"Це державна таємниця. Насамперед для безпеки об'єктів воєнного призначення. Я можу запевнити, що дають, дають більше, ніж ми очікували. Але як, коли, хто і що – говорити не будемо", – сказав Арестович.
Олексій Арестович в ефірі 24 каналу: дивіться відео