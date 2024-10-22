Угорщину попередили про можливі провокації зі зброєю найближчими днями

Угорський уряд повідомив, що США попередили про можливість провокацій із застосуванням зброї під час акції, яка відбудеться вже днями й буде присвячена річниці Угорської революції 1956 року.

Про це пише Telex із посиланням на відповідь пресслужби уряду Угорщини. Відомо, що акція відбудеться вже 23 жовтня на честь дня початку Угорського повстання проти радянських військ у 1956 році.

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США попередили Угорщину про можливу збройну акцію

За словами угорських чиновників, нещодавно американські служби повідомили своїх угорських колег стосовно того, що молоді люди в онлайн-групі обговорюють заплановану на найближчий час акцію". Зазначається, що вони планували придбати та використати зброю".

Водночас подробиць стосовно того, які саме заходи здійснили щодо такого ймовірного розвитку подій, не розкрили.

З огляду на міжнародні події останніх місяців, коли кілька провідних політиків зазнали нападів зі зброєю, угорські служби та Антитерористичний центр приділяють особливу увагу перевірці такої інформації та вжиттю необхідних заходів,

– кажуть в угорському уряді.

Незадовго до цього повідомлялося, що співробітники Контртерористичного центру затримали пів десятка молодих людей в одному з пабів Будапешта. Попередньо, їх спіймали просто на вулиці.