Місяць Курської операції: військовий оглядач назвав її перші підсумки

Україна 6 серпня почала операцію в Курській області. За цей час вдалося взяти під контроль понад 1200 квадратних кілометрів території та продемонструвати абсолютну неготовність Росії зупинити прорив.

За місяць боїв на Курщині можна виокремити низку підсумків. Як розповів 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, мовиться про військово-політичні, переговорні, іміджеві.

До теми Результат є: як події на Курщині вплинули на Запорізький напрямок

Які підсумки Курської операції

Найперше про що одразу можна сказати – це те, що російська армія виявилася не готовою до будь-якого зовнішнього прориву, заходу на її територію. Збройні Сили контролюють низку населених пунктів, але Росія не може з цим нічого зробити.

Попри всі заяви та "червоні лінії" жодних ефективних заходів щодо того, щоб витіснити Збройні Сили України за межікордонів, російські команди та військово-політичне командування не вжило,

– підкреслив військовий оглядач.

Другий висновок говорить про те, що місцеве населення виявилося не готовим до спротиву іноземній армії. Варто лише згадати, як поводилися українці, коли Росія почала війну та просувалася нашими містами й селами.

Люди лягали під колеса, вилазили на броню танків з українськими прапорами. Зрештою, всі ми пам'ятаємо Херсонську тероборону, яка практично без зброї намагалася зупинити російську техніку, що проривалася до міста.

Російське суспільство так не поводиться. Складається враження, що людям все одно, яка влада буде над ними,

– зауважив Денис Попович.

Причиною є дії путінського режиму, вплив пропаганди. Ніякої консолідації суспільства ми не бачимо, люди виявилися не готовими до спротиву. Тепер російська влада намагається показати, що події на Курщині нібито є стихійним лихом як повінь чи лісові пожежі. Вони буцімто мають зникнути самі по собі.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що почавши операцію на Курщині, Україна убезпечила себе від наступу з цього напрямку, поповнила обмінний фонд, запобігла транскордонним обстрілам та підійняла бойовий дух.

"Тепер російська влада створює нову "нормальність" у якій Збройні Сили в Курській області є чимось звичним. А від громадян треба лише не ставити запитань та не заважати "компетентним органам" працювати", – підсумував військовий оглядач.