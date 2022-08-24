ЗСУ ліквідували на Півдні 10 окупантів та ворожий міномет

Збройні Сили України продовжують ліквідувати російських окупантів. Цього разу на Півдні знищили 10 загарбників.

Ситуація на Півдні залишається складною, але під контролем Сил оборони. Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

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Нові втрати ворога

За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 10 російських окупантів та міномет калібру 120 міліметрів. Інші втрати наразі розвідують.

Загальна ситуація на Півдні України

Як зазначали у відомстві, ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, переважно застосовуючи тактику дистанційної дії. Протягом ночі тричі гелікоптерними парами атаковано наші позиції вздовж лінії зіткнення.

По населених пунктах ворог вдарив ракетами. Реактивні снаряди "Смерчів" застосовано в напрямку Олександрівки та Кривого Рогу. Влучання по відкритих поверхнях без людських втрат.

Березнегувате обстріляно з зенітно-ракетних систем С-300. Пошкоджено будівлі навчальних закладів, лісогосподарства. Постраждалих нема.

Внаслідок влучання ракети по Новому Бугу, пошкоджено 25 будинків, поранено 7 цивільних осіб, серед яких 2 дитини. Інформація уточнюється.

Важкою ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню "Град" обстріляно Нікопольський район. Зокрема, в Марганці пошкоджено чотири приватні будинки, двом постраждалим на місці надано медичну допомогу.

Актуальні втрати ворога станом на 24 серпня

особового складу – близько 45700 (+150) осіб;

танків – 1924 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 4243 (+5) одиниць;

артилерійських систем – 1036 (+3) одиниці;

РСЗВ – 266 одиниць;

засоби ППО – 177 (+1) одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 199 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 196 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+10) одиниць;

спеціальна техніка – 99 одиниць.

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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