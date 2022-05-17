У збройних силах Білорусі тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності, – Генштаб
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Білоруси вирішили пограти м'язами перед кодонами з Україною. Посіпаки росіян нібито проводять "заплановану перевірку".
Російські окупанти все ще розглядають можливість розширення фронту у війні проти України. Деяким планам агресора підіграє й Білорусь.
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Бойова готовність білоруських військ
Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, підрозділи білоруської армії посилюють кордон з Україною у Брестській і Гомельській областях.
Також білоруська армія продовжує перевірку своєї бойової готовності, розпочався другий етап відповідних заходів. На одному з полігонів було зафіксовано тренування зі зведення понтонної переправи та форсування водної перешкоди.
Окрім того, загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по Україні доволі висока, росіяни використовують територію цієї країни як плацдарм у війні проти нашої держави.
Новини з фронту: коротко про останні події
- Стало відомо, що в анексованому Криму російські окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали великих втрат у війні проти України. Ворог проводить навчання та сподівається знову кинути проріджені героями ЗСУ підрозділи в бій проти України.
- На Сумщині тривають активні бої з рашистами. Ворог робить спроби перетнути кордон, але наші герої б'ють окупантів та не пускають їх до України. Як повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, росіяни вже двічі намагалися прорвати кордон.
- На Донбасі російські окупанти намагаються проводити наступальні дії по всій лінії зіткнення. Також ворог не перестає гатити по населених пунктах з артилерії та бомбардувати наші міста за допомогою авіації.
- Ситуація у Чорному морі залишається напруженою. Росіяни продовжують блокувати цивільні судна та намагаються ізолювати райони активних боїв.
- ЗСУ знищили ворожий катер біля острова Зміїний. Росіяни намагаються проводити підйомно-рятувальні роботи, щоб забрати свою техніку з дна моря.
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