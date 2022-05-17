У збройних силах Білорусі тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності, – Генштаб

Білоруси вирішили пограти м'язами перед кодонами з Україною. Посіпаки росіян нібито проводять "заплановану перевірку".

Російські окупанти все ще розглядають можливість розширення фронту у війні проти України. Деяким планам агресора підіграє й Білорусь.

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Бойова готовність білоруських військ

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, підрозділи білоруської армії посилюють кордон з Україною у Брестській і Гомельській областях.

Також білоруська армія продовжує перевірку своєї бойової готовності, розпочався другий етап відповідних заходів. На одному з полігонів було зафіксовано тренування зі зведення понтонної переправи та форсування водної перешкоди.

Окрім того, загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по Україні доволі висока, росіяни використовують територію цієї країни як плацдарм у війні проти нашої держави.

Новини з фронту: коротко про останні події

Стало відомо, що в анексованому Криму російські окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали великих втрат у війні проти України. Ворог проводить навчання та сподівається знову кинути проріджені героями ЗСУ підрозділи в бій проти України.

На Сумщині тривають активні бої з рашистами. Ворог робить спроби перетнути кордон, але наші герої б'ють окупантів та не пускають їх до України. Як повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, росіяни вже двічі намагалися прорвати кордон.

На Донбасі російські окупанти намагаються проводити наступальні дії по всій лінії зіткнення. Також ворог не перестає гатити по населених пунктах з артилерії та бомбардувати наші міста за допомогою авіації.

Ситуація у Чорному морі залишається напруженою. Росіяни продовжують блокувати цивільні судна та намагаються ізолювати райони активних боїв.

ЗСУ знищили ворожий катер біля острова Зміїний. Росіяни намагаються проводити підйомно-рятувальні роботи, щоб забрати свою техніку з дна моря.

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