"Усе лише починається": командир вагнерівців натякнув на продовження бунту разом із кадирівцями

Наприкінці червня Євгєній Пригожин вирішив влаштувати збройний заколот. Він ні до чого не призвів, або майже не призвів. Адже всередині Росії може назрівати продовження "маршів на Москву".

Принаймні про це свідчить заява командира вагнерівців. За його словами, "все лише починається". Він пригрозив, що бунт продовжиться, але цього разу до нього долучаться ще й кадирівці.

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Вагнерівці готові продовжити заколот

Ролик записав польовий командир ПВК "Вагнера" з позивним "Берсерк". Він зауважив, що перебуває у Білорусі під Осиповичами. Власне, там і розташоване те саме наметове містечко, куди перекинули найманців.

Від імені ради польових командирів я хочу сказати всім, хто занепав духом, що це лише початок. Усе тільки починається. Наш марш справедливості показав дуже багато цікавого,

– наголосив він.

"Берсерк" не називав усіх деталей. Але його натяків було більш ніж достатньо. Він пригадав, як "певне формування міністерства оборони" буцімто застрягло у пробці. Мав на увазі командир кадирівців, які начебто до Ростова не доїхали, але не все так однозначно.

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За його словами, вони таки прибули. Ба більше, вдалося поспілкуватися з їхнім командиром. За результатами цього, "дійшли до дуже цікавих висновків". Вони, переконує вагнерівець, "закреслюють деякі наші попередні розбіжності".

Тож він підкреслив, що "серед ваших вірних піхотинців є наші однодумці". Вагнерівець повторив, що все лише починається. І що "шлях" ПВК "Вагнера" ще не завершений.

Ми готові до глобальних подій і потрясінь, які чекають нашу країну та всіх нас,

– додав він.

Зауважимо, що це може бути чергова ІПСО з боку росіян. Та й сам командир вагнерівців може бути ніяким не командиром. З іншого боку, це може не бути ІПСО, а демонстрація того, що збройний заколот був лише початком.

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