Заколот Пригожина насправді був спецоперацією: у РНБО пояснили, для чого вона була Путіну

Наприкінці червня Пригожин здійснив провальний заколот. Його спроба піти на Москву закінчилася нічим. Зрештою, існує припущення, що все це було спецоперацією.

На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він пояснив, для чого організували цю спецоперацію.

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Планували виявити нелояльних до Путіна

Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, погоджена з Путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім лояльно налаштовані до Путіна та його оточення,

– зауважив він.

За його словами, вже зрозуміло, скільки генералів відсторонили від виконання своїх обов'язків. Зауважимо, що частину з них відправили за ґрати.

Наразі ж у Білорусі перебувають вагнерівці. У НАТО розповіли, чи бачать загрози для Альянсу з боку найманців ПВК "Вагнера".

Чи є загрози для НАТО

Спостереженнями поділилася речниця НАТО Оана Лонгеску. Вона зазначила, що Альянс пильно стежить за тим, що відбувається на території Білорусі. Зокрема, мовиться про військову діяльність.

Ми не бачимо жодної прямої чи опосередкованої військової загрози з боку найманців ПВК "Вагнер" для наших союзників, але ми залишаємося пильними,

– зазначила вона.

Крім того, НАТО посилило свою оборонну присутність у східній частині Альянсу. Це блок робить, щоб відповісти на агресію з боку країни-агресорки.

Вона зауважила, що Альянс надалі робить "все необхідне для стримування будь-якої загрози та захисту кожного сантиметра території". Лонгеску пригадала також заяву лідерів НАТО, яку вони зробили на Вільнюського саміту. У ній робили акцент на тому, що засуджують усіх, хто "активно сприяє російській війні".

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