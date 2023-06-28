"Зачистка" вагнерівців у Сирії: російська воєнна поліція затримала 4 командирів

Напередодні Пригожин здійснив збройний заколот, який заледве протривав 36 годин. І хоч Путін пообіцяв не рухати вагнерівців, реальність виявилася інакшою.

Президент Росії пообіцяв, що не переслідуватиме вагнерівців. Журналіст Денис Казанський іронізує, що Путін говорив про територію країни-агресорки, але аж ніяк не про Сирію.

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У Сирії затримують вагнерівців

За наявною інформацією, так звана російська воєнна поліція затримала главу відділення ПВК "Вагенера" в Ес-Сувейді, що на півдні Сирії. Але це ще не все. Також відомо про затримання трьох "високопоставлених командирів" ПВК на авіабазі Хмеймім.

Відповідну інформацію повідомив саудівський телеканал "Аль-Хадас". Він посилається на власні джерела. Дані, наявні у ЗМІ, демонструють також, що поліція приходила до представництва ПВК в Дейр-ез-Зорі, Хамі та Дамаску.

Кремль "зачищає" прихильників Пригожина

Джерела 24 Каналу розповіли, що російських військових, які підтримували ПВК "Вагнера" та Пригожина, почали ліквідовувати 25 та 26 червня. Робили це на тимчасово окупованих територіях як Донецької, так і Запорізької областей.

За наявною інформацією, окупантів намагаються позбутися не просто так. Роблять це, щоб уникнути бунтів, а також покарати прихильників зрадника Пригожина. Його фанатів формують у штурмові загони та женуть відбивати позиції, які росіяни втратили.

Після штурмів, якщо вони були вдалими, ці позиції разом із прихильниками вагнерів накривали з артилерії. За попередніми даними, за дві доби втрати від такого покарання перевищили 50 людей,

– мовиться у повідомленні.

До слова, у ГУР МО перехопили телефонну розмову одного з окупантів зі своєю дружиною. Вони якраз обговорювали збройний заколот Пригожина.

Дружина бідкалася на ситуацію у Ростові-на-Дону та Воронежі. Її хвилювало те, що суспільство всередині країни-терористки може розколотися на два табори.

Натомість чоловіка заколот, організований Пригожиним, тішив. Він у телефонній розмові заявив, що глава ПВК "Вагнера" – "молодець".

Молодці, хай на Кремль ідуть, нах*й, п**ара цього, Путіна, х**рят,

– каже окупант.

У розмові він зневажливо висловився як щодо Путіна, так і Шойгу та Кремля загалом.