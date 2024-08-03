На Херсонщині зі схронів росагентів вилучили зброї на понад 25 мільйонів гривень
На Херсонщині у схронах російських агентів виявили 120 одиниць зброї. Її знайшли у Бериславському районі, який був під окупацією росіян до середини листопада 2022 року.
Джерела 24 Каналу повідомили, що схрон окупантів виявили, завдяки пильності Департаменту військової контррозвідки СБУ.
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Що відомо про заховану зброю ворога
Завдяки пильності Департаменту військової контррозвідки СБУ, в Бериславському районі Херсонської області зі схронів російських агентів вилучено 120 одиниць зброї на загальну суму понад 25 000 000 гривень,
– заявило джерело.
За його даними, наразі тривають оперативно слідчі та розшукові дії.
Відомо, що у сховках росіян знайшли:
- ручні протитанкові гранатомети 22, 26, 28, 29 "Вампір",
- міномети,
- міни,
- боєприпаси для важкого стрілецького озброєння.
Яку зброю росіян знайшли на Херсонщині / Фото Джерел 24 Каналу
До речі, в Офісі Президента розповідали, що в окупантів є проблеми з виробництвом ракет і снарядів. Проте наразі їх вороги можуть компенсувати, завдяки допомозі з Північної Кореї. Також Кремль використовує у війні архаїчну методику – воює кількісно.