Здача українських захисників у полон та неякісна зброя: які фейки поширюють у Росії

Експерти Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, розповсюджених ворогом протягом 6 квітня.

У відомстві повідомили, що влада Росії продовжує маніпулювати населенням, використовуючи тези про те, що в Україні немає якісної зброї, а захисники Маріуполя начебто здалися в полон. Звісно, усе це – не більше, ніж вигадка.

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1. Фейк про підготовку провокації

Міноборони Росії попередило, що "українські війська готують провокацію з отруйними речовинами у Харківській області". Для цього співробітники Служби безпеки України буцімто замінували сховище хлору для подальшого його знищення. До того ж розвідка додає, що таким чином Україна хоче скомпрометувати російські війська.

Очевидно, пропагандисти не врахували, що вони чудово справляються зі створенням образу терористів й без сторонньої допомоги.

2. Маніпулятивна теза про неякісну зброю для українців

Після поразки російських окупантів на півночі України пропагандистські медіа повернулись до створення контенту про те, що "західні країни поставляють до України неякісну та застарілу зброю".

У такий спосіб агресор намагається посіяти паніку серед населення та зупинити опір українців. У Центрі протидії дезінформації закликають не реагувати на подібні твердження.

3. Фейк про здачу в полон

Попри те, що 503 батальйон морської піхоти спростував заяви російських пропагандистів про здачу в полон українських захисників Маріуполя, ворог продовжує продукувати деструктивний контент, розвиваючи цю тему.

Це ще один спосіб ворога деморалізувати українців, особливо тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

До речі, російські окупанти у захопленому Енергодарі почали створювати фейкові "органи влади". Про це вночі проти 7 квітня повідомила пресслужба Енергоатому.

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