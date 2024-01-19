Де вже наприкінці січня можна чекати велику хвилю атак від росіян: у розвідці Естонії відповіли

Країна-агресорка не полишає намірів просунутися вперед на східному напрямку. У розвідці Естонії кажуть, що там, де ворог здійснював прямі штурми, він зазнав великих втрат, а там, де атакував із флангів, має певні досягнення.

Окупантам бракує сил для здійснення великих наступів на кількох напрямках одночасно. Про це сказав полковник Антс Ківіселг, командувач центру розвідки сил оборони Естонії.

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Коли земля промерзне

На Донецькому напрямку росіяни пробують перекрити шляхи постачання ЗСУ в Авдіївці. Також вони намагалися вдарити по українській бронетехніці, але безуспішно.

На південь від Мар'їнки ворог має певні успіхи. Там він замість прямого штурму позицій вдався до атаки із флангів. Як підкреслив Ківіселг, на тій ділянці фронту у противника добре підготовлені підрозділи, яких загалом у Росії, на щастя, небагато.

Тим часом на Луганському напрямку російські ударні підрозділи зазнали великих втрат через дезертирства. Ківіселг вважає, що саме на цьому напрямку можна чекати велику хвилю атак, втім не раніше кінця січня – початку лютого, коли земля промерзне.

Водночас концентрація сил в одному місці унеможливлює для окупантів проведення масштабних атак на інших напрямках.

Піхота і десантники не хочуть йти у лобову атаку

На лівобережній Херсонщині українські сили продовжують утримувати плацдрам у районі Кринок, попри російські атаки. Через утворення льодового покрову на Дніпрі обидві сторони конфлікту мають проблеми із постачанням.

Загалом окупанти продовжують проводити штурми у Херсонській області. Хоча, як зазначають естонці, інтенсивність обстрілів знизилася. Це пов'язано із тим, що морські піхотинці, а також десантники, відмовляються йти у лобову атаку.

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