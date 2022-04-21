Здобув вічну славу в бою: історія Героя України Віталія Бондарука

Віталій Бондарук загинув на полі бою, прикриваючи побратимів під час оборони Києва. Володимир Зеленський присвоїв воїнові звання Героя України – посмертно.

Завдяки мужності українського військового вдалося зберегти життя бійців одного із підрозділів мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Про це повідомили у Міноборони.

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Старший лейтенант Віталій Бондарук здобув вічну славу в бою, прикриваючи бойових побратимів під час оборони Києва,

– вказали у відомстві.

"Перебуваючи під ворожим артобстрілом, офіцер-мінометник вступив у бій з групою російських окупантів. Загинув від уламка ворожого снаряда", – додали у Міністерстві оборони.

Президент Володимир Зеленський 4 квітня 2022 року посмертно присвоїв українському військовому Віталію Бондаруку звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Був зразком офіцера-українця

Своєю чергою бойові побратими воїна розповіли, що Віталій Бондарук був зразком офіцера-українця.

Виважений, наполегливий, сміливий. Вклоніться, будь ласка, за нього батькам та родині. Бо служити з ним було нам за честь!

– підкреслили в окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.