Путін готується "залягти на дно на зиму" через проблеми зі здоров’ям, – ЗМІ
На тлі постійного стресу через невдачі у війні у Путіна погіршується стан здоров'я. Він готується до тривалої ізоляції у своєму бункері, де планує провести всю зиму.
За інформацією російських ЗМІ, здоров'я Путіна все частіше викликає занепокоєння у його оточення. Схвильовані, зокрема, лікарі, які всюди супроводжують кремлівського диктатора, пише 24 канал.
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Які хвороби приписують Путіну
Через онкологією у Путіна серйозні проблеми з травленням і останні кілька місяців він перебуває на жорсткій дієті. За інформацією російських ЗМІ, у кремлівського диктатора лікарі фіксують напади кашлю, запаморочення, порушення сну, болі в животі, постійна нудота. Це своєрідні "бонуси" до хвороби Паркінсона і шизоафективного розладу.
Як зазначають, Путін постійно приймає лікарські препарати, а підготувати президента до показу на публіці стає все складніше. До цього варто додати ризики в плані особистої безпеки.
У зв'язку з усім цим "букетом" проблем президент ухвалив рішення ізолюватися після Нового року та проводити час в одній зі своїх резиденцій. Однак терміни реалізації цього плану поки що точно нікому невідомі.
Стан здоров'я російського президента погіршується: що відомо
- У Путіна може бути рання стадія хвороби Паркінсона і рак підшлункової залози.
- Російський журналіст розповів, що диктатора постійно обколюють важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, аби зупинити поширення раку підшлункової. Цю онкологію нібито діагностували у глави Кремля нещодавно.
- Крім того, під час останніх публічних появ Путіна люди звернули увагу на його руку. Вона була посиніла та набрякла. Сліди на руці можуть бути від крапельниці.
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