Питання нацбезпеки: у Кремлі анонсували, що Путін живцем поховає себе у бункері
Владімір Путін не збирається виповзати з бункера до журналістів. Є версії, що диктатор все рідше з'являється у публічному просторі через хвороби.
Бункерний дід панічно боїться за своє здоров'я. Раніше він використовував гігантські столи, а тепер й зовсім висиджує у бункері. Навіть Новий рік проведе під землею. Це стало вже настільки підозріло, що у Кремлі вирішили зробити "офіційну" заяву. РосЗМІ її підхопили, інформує 24 канал.
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До журналістів випустили Дмітрія Пєскова. Він заявив, що бункерному дідові виходити до журналістів заважає пандемія COVID-19. Він попередив: не варто очікувати, що найближчим часом щось зміниться. Путін не збирається виповзати з бункера. Пєсков додав, що в таких умовах здоров'я президента – це питання державної безпеки
Також Путіна лякають "процеси мутації вірусів, хвилі грипу різних штамів". Водночас у Кремлі замовчують, що Путіна також лякає "бавовна". Диктатора неабияк турбує, що по ньому прилетить.
У Путіна – цілий "букет" хвороб
- Кирило Буданов – керівник Головного управління розвідки Міноборони – ще навесні 2022 року розповів, що бункерний дід – серйозно хворий. Водночас сподіватися, що він от-от помре не варто.
- ЗМІ регулярно повідомляють про рак у Путіна.
- Окрім того, восени 2022 року повідомили, що Путіну потрібна термінова операція через падіння зі сходів.