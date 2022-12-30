Питання нацбезпеки: у Кремлі анонсували, що Путін живцем поховає себе у бункері

Владімір Путін не збирається виповзати з бункера до журналістів. Є версії, що диктатор все рідше з'являється у публічному просторі через хвороби.

Бункерний дід панічно боїться за своє здоров'я. Раніше він використовував гігантські столи, а тепер й зовсім висиджує у бункері. Навіть Новий рік проведе під землею. Це стало вже настільки підозріло, що у Кремлі вирішили зробити "офіційну" заяву. РосЗМІ її підхопили, інформує 24 канал.

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До журналістів випустили Дмітрія Пєскова. Він заявив, що бункерному дідові виходити до журналістів заважає пандемія COVID-19. Він попередив: не варто очікувати, що найближчим часом щось зміниться. Путін не збирається виповзати з бункера. Пєсков додав, що в таких умовах здоров'я президента – це питання державної безпеки

Також Путіна лякають "процеси мутації вірусів, хвилі грипу різних штамів". Водночас у Кремлі замовчують, що Путіна також лякає "бавовна". Диктатора неабияк турбує, що по ньому прилетить.

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