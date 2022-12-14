Змушують копати власні могили: як у ПВК "Вагнера" страчують найманців-зеків

Командири ПВК "Вагнера" розстрілюють найманців-зеків, якщо ті відступають. Вибору у в'язнів немає – вони можуть померти або від вогню ЗСУ, або від рук своїх "товаріщів".

Те, що російські зеки виконують на війні функцію "гарматного м'яса", вже ні для кого є не секретом. Ще одну історію, яка це підтверджує, розповів полонений вагнерівець Владіслав Ізмайлов.

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Як вагнерівці вбивають своїх же

Ізмайлов – родом із Самари. Його на війну також завербували з в'язниці. Він вирішив відправитися воювати, щоб не сиділи в камері. Однак в Україні окупант потрапив у полон наших Збройних Сил.

Найманець став свідком того, як керівники-вагнерівці розстріляли 2 зеків, бо ті злякалися звуків роботи артилерії.

У першому штурмі я йшов другою групою. До мене йшла група евакуації. Там дві людини були, які просто злякалися. Працювала артилерія. Вони злякалися, бо вперше на війні. І ось цих двох потім на базі "обнулили",

– розповів Ізмайлов.

Перед розстрілом найманців ще змусили рити власні могили. Після того їх у них і закопали.

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Іншого найманця стратили кувалдою

Схожий інцидент трапився з Віктором Севальневим, якого на війну теж відправили з в'язниці. Зека поставили керувати ротою окупантів у Луганській області, адже він мав досвід бойових дій у Чечні. Спершу його навіть нагородили, а через кілька місяців вбили кувалдою по голові через невдачі його підрозділу на фронті.