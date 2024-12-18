У DeepState розповіли про ускладнення ситуації біля Зеленівки

Біля населеного пункту Зеленівка Курахівської міської громади Покровського району Донецької області значно ускладнилася обстановка. Днями у село зайшла колона противника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків Deep State. Експерти розповіли, яка там обстановка.

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Що відбувається у Зеленівці

Як повідомляють аналітики, ще 15 грудня колона противника у складі трьох бойових машин піхоти висунулася з Максимівки у напрямку Зеленівки. Згідно з оприлюдненою інформацією, не зустрівши серйозного спротиву, колона зайшла в Зеленівку та висадила близько 30 осіб піхоти.

На відкаті вже по них почали працювати,

– ідеться в повідомленні.

Вже наступного дня у понеділок, 16 грудня, колона у складі одного танка та трьох бойових машин піхоти висунулася з Максимівки у напрямку Костянтинополя. Зазначається, що вона по дорозі висадила пару груп піхоти західніше Зеленівки. Інформації про ліквідацію ворожих груп так і не було.

Нагадаємо, вночі у Deep State повідомляли, що російська армія окупувала село Сонцівка у Донецькій області. Також ворог просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.