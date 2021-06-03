Зеленська пропонує створити Офіс першої леді на базі Офісу Президента

Олена Зеленська хоче на базі Офісу Президента створити Офіс першої леді. Дружина глави держави прагне залишити після себе окрему структуру, яка б професійно займалася справами першої леді.

На зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією Олена Зеленська розповіла, що наразі чин першої леді в Україні законодавчо не закріплений.

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Труднощі в організації роботи першої леді

Немає особливих настанов для дружин президентів, немає кодексу і формалізації моєї роботи,

– зазначила дружина президента.

За її словами, це свобода, з однієї сторони, однак з іншої – великі очікування. "Від тебе очікують всього. Ти маєш вирішити всі питання, особливо в гуманітарному секторі. Коли ми щось робимо, то я отримую велику кількість коментарів, що потрібно робити", – додала Зеленська.

Вона також наголосила, що не знала, з чого починати власну діяльність у статусі першої леді. "Ти проходиш до будівлі офісу президента і там нікому не потрібний і, в принципі, тебе там ніхто не чекає. Тільки президент чекає і завжди радий бачити", – пояснила дружина глави держави.

Необхідність окремої структури у межах ОП

Для ефективності своєї роботи Зеленська визначилася з 4 напрямками: культурна дипломатія, реформа харчування у школах, безбар'єрність та супровід президента.

Вона вважає: аби діяльність першої леді була корисною від початку каденції нового президента, для цього слід мати невелику команду професіоналів у Офісі Президента.

Мені б хотілося, щоб після мене залишилася структура, можливо, на базі Офісу Президента, яка б допомогла у роботі всім іншим, хто прийде після мене. Щоб було зрозуміло, куди ти потрапив, що є помічники та є кому відповідати на запити та листи,

– пояснила перша леді.

Зеленська зазначила, що їй з командою вдалося це реалізувати, створивши маленьку структуру, яку потім можна буде імплементувати в Офіс Президента. Наразі команду формують 3 людей.

Офіс Президента почав працювати в Україні 20 червня 2019 року. Це сталося після реорганізації Адміністрації Президента.