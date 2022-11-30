Україні потрібна не лише перемога, – Зеленська виступила перед парламентом Великої Британії

Олена Зеленська 29 листопада виступила перед парламентом Великої Британії. Перша леді України наголосила на важливості створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів керівництва Росії.

Зеленська наголосила, що Україні потрібна не лише перемога у війні. Ми прагнемо справедливості.

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Зло має бути покаране офіційно, – перша леді

Я приїхала у Велику Британію саме по неї – по справедливість, якою має завершитися ця війна, так само як нею завершилася Друга світова,

– заявила Зеленська.

Зараз неможливо уявити, що після усіх злочинів нацистів їх не покарають. Те саме стосується і росіян, які спрямовують свої ракети на мирні міста України.

Зеленська наголосила, що британці добре знають, що таке історична справедливість. Ще під час війни, 13 січня 1942 року, саме у Великій Британії підписали Сент-Джеймську декларацію, на основі якої згодом відбувся Нюрнберзький трибунал.

Олена Зеленська виступила перед британськими парламентарями / Фото з телеграму першої леді

Тепер такого трибуналу потребує Україна. Тому дружина лідера України закликала парламентарів підтримати резолюцію Генеральної асамблеї ООН про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Зло має буде засуджене й покаране офіційно, привселюдно, усім світом. Бо справедливість потрібна не лише нам і всім нашим постраждалим. Справедливість потрібна, щоб вижив увесь світ,

– сказала перші леді.

Що відомо про спеціальний трибунал для Росії

Наразі у світі не існує жодного суду, який би міг притягнути Кремль до відповідальності за напад на Україну. Саме тому Україна й виступає за створення спеціального трибуналу. Адже керівництво держави-агресорки має бути покараним.

Друзі України Естонія, Литва та Латвія також закликають створити спеціальний трибунал. Загалом таку ініціативу підтримали вже 15 держав.

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