Зеленський 18 лютого приїде в Туреччину для зустрічі з Ердоганом

Володимир Зеленський 18 лютого прибуде з офіційним візитом в Туреччину. Український лідер планує зустрітися зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна у соцмережі Х.

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Що відомо про зустріч Ердогана та Зеленського

Фахреттін Алтун зазначив, що у вівторок, 18 лютого, у Президентському палаці в Анкарі відбудеться зустріч Реджепа Таїпа Ердогана з Президентом України Володимиром Зеленським, який на запрошення турецького лідера відвідає нашу країну з офіційним візитом.

Під час зустрічей буде розглянуто всі аспекти відносин стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною та обговорено кроки, які необхідно вжити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами,

– розповів представник Ердогана.

Під час візиту, за словами посадовця, також відбудеться обмін думками щодо останніх подій з війною в Україні та інших регіональних і глобальних питань.

Також інформацію про візит Зеленського до Туреччини 18 лютого підтвердило джерело в Офісі Президента журналістам Суспільного. За словами співрозмовника, це буде офіційний візит, у ході якого заплановані різні заходи.

До слова, раніше Реджеп Ердоган висловив сподівання, що у 2025 році розпочнеться "нова ера" для країн "на півночі від Туреччини". Турецький очільник також сказав, що пріоритетом Анкари залишається покласти край війні між Росією та Україною зі справедливим миром.