Цього разу ми знищимо зло, – Зеленський у роковини геноциду кримських татар

Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Меджлісу кримськотатарського народу. Це сталося з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар.

Президент зазначив, що Україна продовжує роботу щодо звільнення Криму від окупантів та повернення півострова до нашої держави. Він запевнив, що питання Криму лишається "в топі глобального порядку денного".

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Зеленський вшанував пам'ять жертв геноциду кримських татар

Глава держави наголосив, що Україна пам’ятаю про злочини щодо кримськотатарського народу, який скоїла радянська влада 79 років тому. За його словами, кримських татар позбавили рідного дому і намагалися стерти все, що нагадувало про них у Криму.

Зеленський поспілкувався з представниками кримських татар / Фото Володимира Зеленського

Президент зауважив, що сьогодні наша країна відчула повернення цього зла, яке змінило свою символіку, але не суть. Глава держави пообіцяв, що цього разу це зло буде знищено.

Хоч би що робила Росія, на її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частину нашої держави,

– підкреслив Зеленський.

Він також заявив, що без Криму не буде спокою міжнародним відносинам і праву. Зеленський підкреслив, що наразі це розуміють й іноземні лідери, тому вони також роблять все, щоб Крим повернувся в Україну.

Президент підготував рішення щодо повернення Криму в Україну

Зеленський також наголосив, що Україна б’ється заради перемоги, зокрема для того, щоб "гідно вшанувати памʼять усіх, кого вбило зло геноциду". На його думку, це буде "опорою свободи для всіх на нашій землі".

"Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для всіх наших людей", – сказав президент.

Зеленський виступив з промовою щодо Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар / Відео Офісу Президента

Тому, з метою підготовки до звільнення півострова, він підписав указ щодо створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.

Наостанок президент України попросив лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва подумати над створенням "повноцінного меморіалу, який нагадуватиме про злочин, скоєний проти кримських татар".

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